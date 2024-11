Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 3-7, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: caucasici in vantaggio con la meta di Tabutsadze

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24? C’è la trasformazione di Matkava, altri due punti per la3-7!23?! Azzurri sorpresi dopo esser passati in: grande azione deiche vanno a segno con3-5!21? PALLA TRA I PALI! Paolo Garbisi non sbaglia e porta l’in3-0!20? Azione in velocità ben costruita dall’: l’arbitro sanziona un fuorigioco alla, Garbisi ha a disposizione un calcio piazzato per mettere a referto i primi punti del.19? Duello in velocità tra Paolo Garbisi e Kakhoidze: ilno è più veloce, ma l’azzurro utilizza l’astuzia e anticipa l’avversario lanciato verso la linea di.18? Dino Lamb sfonda oltre la linea di, ma il numero 5no viene contenuto e la palla rimane in aria.