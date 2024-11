Ilrestodelcarlino.it - Life Support arrivata ad Ancona: i 49 migranti nelle Marche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 novembre 2024 – Resterannoi 49sbarcati al porto didopo cinque giorni dal loro salvataggio nel Mediterraneo effettuato dal personale della. La nave di Emergency ha attraccato alla banchina 19 dello scalo dorico poco dopo le 14, ad attenderla il personale dedicato alla loro accoglienza. Dalle 15 i naufraghi, piagati da situazioni devastanti fino al rischio che la loro imbarcazione colasse a piccoacque Sar maltesi, hanno iniziato a scendere la scaletta della. Prima le sei donne e i sei minori, tre dei quali non accompagnati, mentre per gli altri tre, così come per le donne, andranno approfondite le parentele e, appunto, gli accompagnamenti per evitare qualsiasi rischio di tratta, un fenomeno purtroppo non frequente ma neppure raro in determinate situazioni.