Ilfattoquotidiano.it - Junior Eurovision 2024, vince Andria Putkaradze della Georgia con una canzone dedicata alla mamma. L’Italia si classifica al nono posto con Simone Grande

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Su 17 Paesi in gara a trionfare a Madrid alloè il concorrente di 11 anni. La sua“To My Mom” ha vinto con un punteggio di 239 punti. Il vincitore delloè stato deciso sia dal voto del pubblico che da quellogiuria. “To My Mom” ha ottenuto 180 punti dgiuria e altri 59 punti dal voto online assegnato dagli spettatori.Il trionfo diper laregala al suo Paese la quarta vittoria, rendendo lail paese di maggior successo nella storia delloha iniziato a cantare all’età di due anni e ha fatto parte del gruppo Children of the Sea, prima di studiare pianoforteZakaria Paliashvili Music School. Ama giocarePlayStation con i suoi amici.