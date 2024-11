Ilveggente.it - Hamilton nella bufera: la mazzata è terribile

Leggi su Ilveggente.it

: le parole dell’ormai suo ex team principal mettono in evidenza alcuni aspetti dell’inglese che non si possono nascondereOrmai ci siamo, siamo davvero vicini a vivere il sogno: Lewisin tuta Ferrari nel prossimo Mondiale. La situazione, che conosciamo dall’inizio di quest’anno, ha raggiunto l’ultimo mese e mezzo di attesa, poi sarà tutto reale e i sogni diventeranno realtà.: la(Lapresse) – Ilveggente.itIl pilota inglese, sette volte campione del mondo di Formula Uno, arriverà a Maranello con un unico obiettivo: quello di vincere l’ottavo campionato della sua clamorosa carriera e diventare in questo modo il pilota più vincente di tutti i tempi. Ovvio che non dipenderà solamente da lui ma anche dalle strategie che in casa Rossa verranno studiate a tavolino.