Futsal Dudu trascina Mc Pro Patria | vetta più vicina

UnCosta versione "monstre" firma con 2 reti negli ultimi 3’ la rimonta vincente del Modena Cavezzo, che sotto 3-1 a inizio ripresa sbanca in Liguria il campo del Cdmper 4-3 e ferma la striscia di 4 ko di fila in A2 Elite. Sotto 2-0 nei primi 6’ i gialloblù accorciano col guardiano Juninho che parte in contropiede e segna a fil di palo. Nel secondo tempo Boaventura firma il 3-1, subito accorciato da Martinez. Nel finale sale in cattedraCosta: il 37enne fuoriclasse prima segna dopo il tiro di Ben Saad, poi a un minuto dalla sirena sul lancio di Martinez stoppa di petto e salta con un lob d’autore il portiere per il 4-3 che poi Juninho difende con una super parata allo scadere su Moragas. Le altre: Lecco-Altamarca 1-5, Mantova-Pordenone 2-1, Elledì-Ol. Verona 6-1, Maccan-Milano 6-3, Rovereto-Cesena 2-4, oggi Mestre-Leonardo.