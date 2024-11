Imiglioridififa.com - Ecco come sbloccare Tel su FC 25, la guida passo dopo passo

Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insiemecompletare quello denominato Agg. Tour mondiale camp. francese che è unito all’obiettivo Live Perfezionista SCR Aggiornamento Tour mondiale campionato francese uscito in data 17 novembre 2024. L’obiettivo del giocatore francese delle Bundesliga Tel è collegato a una serie di SBC da fare. Qui di seguito vi elenchiamo tutte le sfide da completare. Se lo fate otterrete: 1x Mega Pack1x Tour mondiale Tel Non scambiab.1000 SP per completare prima il pass1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Cosa fare eorientarsi nel menuRicapitolando dovete andare nel menù del gioco su SCR, cercate Aggiornamenti e cliccate su Agg. Tour mondiale camp. francese. Quindi risolvete le 11 sfide che vedete qui sotto.