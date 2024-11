Oasport.it - Curling: la Svezia di Edin detta legge contro l’Italia agli Europei. Azzurri sconfitti 3-7

Troppaper Joel Retornaz e compagni. La Nazionale italiana dimaschile ha incassato la prima sconfitta ai Campionati2024. Sul ghiaccio finlandese di Lohja glihanno dovuto cedere il passo alla fenomenale formazione nordica, abile a imporsi per 3-7 dimostrando, almeno in questa occasione, una superiorità schiacciante.Un match difficilissimo quello condotto dai nostri ragazzi, apertosi con un doppio punto da parte degli scandinavi che, con il martello in mano, trovano subito la trama offensiva adeguata portando il risultato sul 2-0. Difficile la manovra degli, testimoniata da tre turni conclusi con un nulla di fatto. Al quinto però è ancora laad aumentare il vantaggio di un’unità, rubando la mano con una grande mossa dinon neutralizzata da Retornaz, al quale non riesce la bocciata.