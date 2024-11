Cross Crippa è quarto all’Internacional de Italica | Contento della mia gara Ora testa agli Europei

Leggi su Ilfaroonline.it

Siviglia, 17 novembre 2024 – E’ stata una corsa tutta all’attacco quella di Yeman, svolta questa mattina in Spagna alInternacional de. La stessa competizione diè una tappa importante di avvicinamentodi specialità del prossimo mese di dicembre.Nei dintorni di Siviglia, il campione europeomezza maratona conquista ilposto e un piazzamento di valore. Lo fa in 21:32 sui 7,542 chilometri (stessa distanza degli).“Super soddisfatto di unada protagonista – commenta Yeman, come riporta fidal.it – in cui mi sono messo a tirare intorno a metà, e davveroper come ho corso in una campestre meno lunga del solito, dopo aver lavorato molto nel mese di raduno in Kenya, con tanti chilometri. Ora c’è da metterci qualcosa in più per gli, voglio farmi trovare pronto per quell’obiettivo”.