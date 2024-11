Quotidiano.net - Cristiani ed ebrei dopo il 7 ottobre: Salvarani in cerca di un dialogo

Bologna, 17 novembre 2024 – A un passo dalla rottura. All’indomani delle stragi di Hamas in Israele del 72023 e della conseguente risposta militare di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, i rapporti fraedsi sono fatti tesissimi. Troppo tiepida per i rabbini la solidarietà manifestata dal Papa per il sangue versato dai figli di Davide, troppo spietata per non pochi cattolici la reazione d’Israele. Partendo da quella che definisce una sua "fissazione" per ilcon gli, il teologo Brunettoin “Un percorso difficile anche per Dio” (Effatà Editrice) prova a rilanciare un confronto che per la Chiesa è stato “depurato“ sostanzialmente solo a partire dalla dichiarazione Nostra aetate del Concilio Vaticano II, nel 1965: via le accuse di deicidio e ogni paravento fideistico all’antigiudaismo.