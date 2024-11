Anteprima24.it - Basket, Salerno Ponteggi: finisce a La Spezia l’imbattibilità esterna

Tempo di lettura: 4 minutidella’92 cade alla settima giornata al PalaMariotti di La, dove la Cestistica Spezzina s’impone 64-57 staccando le granatine, che restano a quota 6 in classifica. Tanti rimpianti per la squadra di coach Di Lorenzo che, seppur mai in vantaggio, ha sempre tenuto vivo il contatto ma non ha saputo dare la sterzata nel finale dopo aver recuperato 10 punti. Non bastano i 19 punti di Oliveira.Pronti-via: segna Mbaye, pareggia Orchi. Spezzine a +4, Oliveira fa 6-6 dopo 4’. Le padrone di casa esultano per la tripla di Missanelli dell’11-6; Yusuf accorcia dalla lunetta ma poi sale in cattedra Diakhoumpa per il 15-8 che invita Di Lorenzo a chiamare un minuto di riflessione. Guzzoni fa +9 a due giri di lancette dal primo intervallo.