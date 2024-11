Gaeta.it - Anna Pettinelli e la figlia: un legame indissolubile tra amore e quotidianità

Facebook WhatsAppTwitter Nel recente episodio di “Verissimo”,ha condiviso dettagli sul suo intenso rapporto con la. Nonostante le sfide della vita moderna, la loro connessione si mantiene forte, rappresentando un bellissimo esempio di come l’materno possa superare la distanza e le norme familiari.iltra madre eha raccontato come, nonostante laviva in una casa tutta sua, il lorosi sia consolidato nel tempo. Le due si sentono regolarmente, quasi ogni giorno. Questo scambio costante avviene attraverso chiamate telefoniche che, sebbene siano state oggetto di qualche critiche da parte della giovane, rappresentano un modo attraverso il quale si sostengono a vicenda.ha spiegato che le piace confrontarsi con lae scambiare idee, consigli e risate.