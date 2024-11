Lanazione.it - Allarme droghe a Empoli. “Una mozione per studiare il fenomeno e le cause”

, 17 novembre 2024 – Quello dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti è un tema particolarmente sensito in città. La politica se ne sta occupando. I gruppi consiliari Buongiorno– Siamo, Movimento 5 Stelle hanno depositato unaper mezzo della quale “intendiamo aprire un dibattito vero, che a nostro giudizio fin qui è venuto meno”. I promotori del documento partono da una premessa. “Il corso degli eventi – dicono – ci consegna una situazione allarmante e l’equazione secondo cui la sola repressione dei fenomeni sia la via maestra per la risoluzione dei problemi che il ricorso allegenera è, per larga parte, superata dai fatti”. Quindi spiegano: “siamo convinti che sia divenuto indifferibile avviare un percorso di analisi, studio ed approfondimenti improntato ad indagare ledei perché, così tante persone, ricorrono a queste sostanze”.