Lanazione.it - Al via la gara per le luminarie

Leggi su Lanazione.it

In vista delle festività natalizie, il gruppo Facebook “Sei di Subbiano se. (The Original)” in collaborazione con Pro Loco Subbiano, lancia la “Battaglia delle Luci di Natale – Subbiano Edition”, un’iniziativa brillante di nome e di fatto, volta ad unire e coinvolgere la comunità locale. “Questo è un contest originale e inclusivo”, spiegano i promotori, “che punta a celebrare la creatività e l’entusiasmo degli abitanti di Subbiano, con premi pensati per valorizzare le realtà commerciali locali”. I possessori di questi requisiti non dovranno fare altro che rimboccarsi le maniche e illuminare a festa l’esterno della propria abitazione, decorandola a tema natalizio per renderla unica e.visibile dalla Luna. Entro il 14 dicembre le decorazioni dovranno essere ultimate.