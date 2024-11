Zonawrestling.net - WWE: Esplode la rissa tra OG e New Bloodline che svela il suo quinto membro per il War Games

Tra nuova e vecchiaè chaos totale in quel di SmackDown.Nello show blu della scorsa notte le due fazioni hanno avuto l’ennesimo faccia a faccia culminato con un intensainizialmente vinta dagli OG.Purtroppo per Roman e soci però, è arrivato Bronson Reed in soccorso della Newfacendo quindi intendere come sia proprio lui ilprevisto per il Warmatch di Survivor Series.Qui sotto parte dellacon il successivo arrivo di Reed che porta così ladi Solo Sikoa a uscire vincente da questa ennesima battaglia.IT'S GOING DOWN! The OGvs. The New#SmackDown pic.twitter.com/lamHl3WbLw— WWE (@WWE) November 16, 2024 @BRONSONISHERE Jacob FatuThis is absolute CHAOS! #SmackDown pic.twitter.com/LWuKrZdBA4— WWE (@WWE) November 16, 2024