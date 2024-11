Isaechia.it - Verdiana Zangaro svela se ha sentito Maria De Filippi dopo la vittoria a Tale e Quale Show 2024

Leggi su Isaechia.it

Reduce dal successo ottenuto con la sua partecipazione all’ultima edizione di, che le è valsa anche ladel programma condotto da Carlo Conti (clicca QUI per leggere),è pronta ora a lanciarsi in nuove avventure, senza però dimenticare il suo passato e ciò che l’ha resa famosa, ovvero la parteciparne ad Amici, ilntcondotto daDe.Intervistata dal porSuperguidatv,ha ricordato proprio l’esperienza nelnte hato se ha rio menola sua:Di Amici conservo un ricordo meraviglioso. E’ un’esperienza che mi ha dato tanto,mi ha dato una grande possibilità. Ho fatto parte di questo programma negli anni d’oro quando a giudicare arrivavano personaggi come Al Pacino, Harrison Ford.