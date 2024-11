Telecronisti Sinner-Ruud chi commenta su Rai e Sky semifinale Atp Finals 2024

Leggi su Sportface.it

Il programma e isu Rai e Sky del match tra Jannike Casperdelle Atp. A Torino è delirio per l’azzurro, che da numero uno al mondo è a questo punto anche il favorito in ottica vittoria del titolo. C’è però uno scoglio da superare, quello rappresentato dal norvegese, apparso in palla dopo settimane difficili. Chi riuscirà ad avere la meglio, avanzando così in finale? Appuntamento alle ore 20.30 di sabato 16 novembre.IDILadicontrosarà visibile in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta e in pay su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci., chisu Rai e SkyAtpSportFace.