Bergamonews.it - Sport e aggregazione: Grumello del Piano fa squadra per rendere il quartiere più vivo

del(Bergamo). Creare occasioni direndendo ilpiùe promuovere la conoscenza di attivitàive non molto diffuse. Sono questi gli obiettivi di un progetto ad ampio respiro che ha preso il via adel, a Bergamo, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando “e Giovani – Crescere insieme”.Scaturito dall’impegno di diverse realtà locali, vede come ente capofila l’Asd Sci Club Curno con la collaborazione della cooperativa sociale Airone, la Parrocchia “Santa Maria Immacolata e San Vittore Martire” diDelpartner e il sostegno del Comune di Bergamo. In un’ottica corale, vede protagonisti l’Asd Paintball Bergamo, Teatro Caverna, Fondazione Ravasio, l’Asd Karate-Do LaTorre.Le proposte in programma sono tante e si rivolgono alle persone di ogni età con un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani fra i 14 e i 35 anni, che costituiscono il pubblico più difficile da raggiungere nella vita del territorio.