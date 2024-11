Gamberorosso.it - Se vuoi preparare degli spaghetti con le vongole perfetti usa l'ingrediente segreto dello chef Gianfranco Pascucci

Il suo nome comune è finocchio marino, quello scientifico Crithmum maritimum L., ma se andate sul Conero lo sentirete chiamare paccasassi o spaccasassi. Il motivo – si spiega da solo – è per l'attitudine di questa piantina a crescere e proliferare tra le rocce. Non le spacca, però, ma si limita a farsi spazio tra le fenditure dei sassi, piantando le radici nella sabbia. È un'alofita, un'erba che regge lo stress e la mancanza di acqua, e cresce nei terreni salini, a ridosso al mare. «Ne respira l'aria» dicedial Porticciolo di Fiumicino, che lo utilizza comeneglicon le telline, aggiungendo i gambi nel soffritto con aglio e peperoncino. Ce ne ha parlato nella prima puntata di Come è profondo il mare, la serie su Gambero Rosso Tv dedicata all'ambiente marino, cheindaga metro dopo metro, dalla battigia fino alle aree di maggiore profondità.