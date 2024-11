Iltempo.it - Rozsa Tassi spiazza tutti: il segreto del matrimonio con Rocco Siffredi

Leggi su Iltempo.it

Provateci voi a essere il partner di un personaggio come, che ha fatto del sesso non solo la sua professione, ma anche la sua dipendenza più ardua da arginare. Dev'essere maledettamente complicato. Eppure eccola lì,, ancora accanto a suo maritoda più di trent'anni ormai, per amore della sua famiglia. “Non è stata facile, ma nemmeno difficile perché litighiamo come tutte le altre coppie. Ma insieme superiamo tutto”, confessa davanti a Silvia Toffain nello studio di Verissimo. Rosa Caracciolo – pseudonimo dell'ex attrice a luci rosse ungherese, naturalizzata italiana – sceglie di mettersi a nudo, raccontando traumi infantili, timori a causa di una relazione assai complicata e l'amore sconfinato per la famiglia che ha costruito insieme al più famoso p***oattore italiano.