Notizie.com - Roma, grave incidente tra due auto sulla Tiburtina, una ragazza di 23 anni è morta: com’è avvenuto lo scontro

Leggi su Notizie.com

Sul ponte della viasi è verificata nella nottata una tragedia.colpita dalla morte di una studentessa di 21in un.Laè stata sbalzata fuori dall’, un’altra persona è uscita feritamente da questo terribile episodio.le: studentessa di 21perde la vita (Notizie.com)Sono due lecoinvolte nell’episodio, una Opel Mokka dove viaggiavano la vittima e il feritoe una Fiat 500. Si tratta di due studenti fuori sede che erano usciti per passare una serata insieme. Al momento dell’impatto laè finita fuori dall’, decedendo sul colpo nonostante il pronto arrivo dei soccorsi sanitari. Il ragazzo a bordo con la vittima è stato trasportato in codice rosso in ospedale Policlinico Tor Vergata in condizioni davvero gravi.