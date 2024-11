Spazionapoli.it - “Rigenerato in Nazionale”, adesso Conte può sorridere: cosa filtra verso la Roma

Leggi su Spazionapoli.it

La sosta per le Nazionali fa felice Antonio. Il tecnico azzurro ha potuto ammirare l’ottima prestazione di un azzurro. La Serie A è stata costretta ad una sosta forzata a causa della sosta per le Nazionali. Quest’ultime, sono impegnate nei vari match di Nations League e non solo che termineranno nei prossimi giorni. Intanto, però, gli azzurri ad essere scesi in campo sono diversi e alcuni di questi si son resi protagonisti di ottime prestazioni.Tra le partite più attese c’era sicuramente quella tra Belgio e Italia conclusa sul punteggio di 0-1. Gli azzurri hanno trovato l’ennesima vittoria conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Nations League. Oltre a ciò, a brillare particolarmente sono stati Alessandro Buongiorno e Giovanni Di Lorenzo. I due calciatori hanno tenuto a freno la voglia di Romelu Lukaku e compagni.