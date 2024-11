Ilfattoquotidiano.it - “Questo pub prende una delle tue scarpe come assicurazione, così non puoi andar via e rubare il nostro bicchiere”: la bizzarra regola del Dulle Griet

Un pub in Belgio ha reso quasi impossibile ai clientii loro bicchieri, obbligandoli a consegnare unaloropolizza assicurativa. Il “”, che si trova nella città di Gent, ha cercato di contrastare i ladri di bicchieri con un metodo del tutto innovativo:ndo ledei loro clienti.Somi Lynda, una creator da quasi 200mila followers su Instagram, ha filmato la suaesperienza all’interno del famoso “”. Nel video si vede la ragazza che si toglie unasueda ginnastica e la porge al cameriere, dopo che quest’ultimo ha lasciato la birra ordinata da Lynda sul tavolo. Successivamente, il cameriere porta via la scarpa e la lega ad un mucchio di altre calzature appartenenti agli altri clienti del locale. Il “” si assicura inoltre di porre il mucchio diben in alto, in modo che nessuno possa provare arle mentre i camerieri non sono attenti.