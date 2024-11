Calciomercato.it - “Non riesco a correre così tanto”: Vlahovic a sorpresa, Thiago Motta è avvisato

“Non siamo del tutto soddisfatti perché volevamo la vittoria, ma anche questo pareggio diciamo che ci va bene. Ora dobbiamo continuareperché ci aspetta una partita contro un’avversaria tosta”. Pensieri e parole di Dusandopo l’1-1 contro la Svizzera che consente alla sua Serbia di portarsi a -2 dalla Danimarca nel Gruppo 4 di Nations League A. E tra due giorni ci sarà proprio lo scontro diretto contro Eriksen e compagni.e il messaggio a(LaPresse) – calciomercato.itIl bomber della Juventus ha servito a Tadic l’assist per il pari finale. Poi a ‘RSI’, la tv elvetica, ha ‘lanciato’ un messaggio forte e chiaro ae alla dirigenza bianconera dicendo che preferirebbe giocare affianco a un altro attaccante e non come unico vertice avanzato: “Giocare con un altro partner davanti cambia molto, ma dipende anche dall’allenatore.