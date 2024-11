Mistermovie.it - Mister Movie | L’era glaciale 6 data di uscita fissata per il prossimo capitolo della serie

La celebre saga animata detornerà presto nelle sale cinematografiche, portando con sé un nuovoche promette di regalare un'esperienza ricca di avventura e umorismo. La Disney ha annunciato che il sesto filmuscirà il 28 dicembre 2026, perfetto per il periodo delle festività natalizie, un momento strategico per attrarre famiglie e appassionati.6: Ufficializzata ladiAnche se i dettagli sulla trama di6 sono ancora avvolti nelo, i fan possono gioire per il ritorno delle storiche voci dei protagonisti. Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary e Queen Latifah riprenderanno i loro ruoli iconici di Manny, Sid, Diego ed Ellie, regalando nuova vita ai personaggi che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.