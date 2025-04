Oasport.it - MotoGP, Bagnaia e Marc Marquez alla pari nel venerdì di Lusail. Primo vero duello in vista?

Dopo tre tappe dominate a livello prestazionale da, si sta prefigurando un nuovo scenario nel weekend del Gran Premio del Qatar 2025. Francesco, su un tracciato favorevole come quello die grazie ad un feeling sempre migliore in sellasua GP25, sembra infatti aver colmato il gap ed è pronto a giocarsela ad armicon il compagno di squadra già a partire dalle qualifiche ma soprattutto nella Sprint ed in gara.Pecco ehanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione le pre-qualifiche del, effettuando però un time-attack in meno rispetto agli altri e scegliendo di montare una gomma media usata al posteriore nell’ultimo run di giornata per raccogliere dati preziosi in ottica Sprint Race. A conti fatti i due piloti ufficiali Ducati hanno dimostrato qualcosina in più rispettoconcorrenza e potranno dare vita ad una sfida rovente per il successo.