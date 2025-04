Orario Musetti-de Minaur | dove vedere in tv la semifinale di Montecarlo

semifinale di un Masters 1000, Lorenzo Musetti non vuole fermarsi. Il carrarino, che prima del greco (ko 1-6, 6-3, 6-4) aveva eliminato sulla terra rossa di Monte Carlo Matteo Berrettini (6-3, 6-3), il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2) e il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3), è atteso dal duello con Alex de Minaur. L'australiano viene dalla netta affermazione ai danni di Grigor Dimitrov, al quale non ha lasciato neppure un game (6-0, 6-0). La vittoria contro il bulgaro ha fatto seguito a quelle ottenute contro il russo Daniil Medvedev (6-2, 6-2) e il ceco Tomas Machac (3-6, 6-0, 6-3). Insomma, l'oceanico pare in gran forma, ma dopo aver estrapolato dalla manifestazione il campione in carica, Musetti non può porsi limiti. Sport.quotidiano.net - Orario Musetti-de Minaur: dove vedere in tv la semifinale di Montecarlo Leggi su Sport.quotidiano.net Monte Carlo, 11 aprile 2025 - Dopo l'impresa compiuta contro Stefanos Tsitsipas, che finora lo aveva sempre battuto, e aver raggiunto per la prima volta in carriera ladi un Masters 1000, Lorenzonon vuole fermarsi. Il carrarino, che prima del greco (ko 1-6, 6-3, 6-4) aveva eliminato sulla terra rossa di Monte Carlo Matteo Berrettini (6-3, 6-3), il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2) e il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3), è atteso dal duello con Alex de. L'australiano viene dalla netta affermazione ai danni di Grigor Dimitrov, al quale non ha lasciato neppure un game (6-0, 6-0). La vittoria contro il bulgaro ha fatto seguito a quelle ottenute contro il russo Daniil Medvedev (6-2, 6-2) e il ceco Tomas Machac (3-6, 6-0, 6-3). Insomma, l'oceanico pare in gran forma, ma dopo aver estrapolato dalla manifestazione il campione in carica,non può porsi limiti.

Musetti-De Minaur, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Lorenzo Musetti firma l'impresa al Montecarlo Masters 2025, è best ranking e semifinale con Alex de Minaur: programma, orario e dove vedere il match · Tennis ATP. Orario Musetti-de Minaur: dove vedere in tv la semifinale di Montecarlo. Musetti-De Minaur, dove vedere in tv (e quando) la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Musetti-De Minaur: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live. ATP Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas 1-6 6-3 6-4: in semifinale sfiderà de Minaur. Ne parlano su altre fonti

Musetti-De Minaur: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live - Dopo la rimonta contro Tsitsipas, il tennista azzurro si gioca la semifinale a Montecarlo contro l'australiano ... (tuttosport.com)

Orario Musetti-de Minaur: dove vedere in tv la semifinale di Montecarlo - Il toscano va a caccia della prima finale a livello di Masters 1000 della carriera. I precedenti con l'australiano sono in parità ... (msn.com)

Musetti-De Minaur, dove vedere in tv (e quando) la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo - Per la prima volta nella sua carriera Lorenzo Musetti approda in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista di Carrara, testa di serie numero13 del tabellone reduce dal successo nel derby.. (ilmessaggero.it)