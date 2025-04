Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni 12 aprile: Tarik difende Oylum e minaccia Behram

Leggi su Movieplayer.it

arriva a casa die la trova mentre Mualla le impedisce di uscire. L'uomo allora, interviene in difesa della figlia e avvisa il marito che non esisterà a portare via la figlia.Ecco cosa succederà nella puntata diin onda domani, sabato 12, alle 14.45 su Canale 5. Nuovo appuntamento domani con, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.45.è ormai la moglie die sostiene di essere felice, ma la realtà è un'altra: la ragazza si sente in realtà prigioniera. Per fortuna, arriverà il padrerla. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di domani, sabato 12. Dov'eravamo rimasti Negli episodi di venerdì 11, abbiamo vistosposare. Guzide e, dopo aver cercato la figlia per giorni, fino a quando sono riusciti a trovarla: solo che, proprio in quel momento, stava proprio convolando .