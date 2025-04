Sport.quotidiano.net - Inter-Cagliari, Inzaghi con Arnautovic: probabili e orari tv

Bologna, 11 aprile 2025 – L’proverà a mettere ulteriore pressione al Napoli. Il duello Scudetto, nella trentaduesima giornata, incrocia la lotta salvezza. I nerazzurri, infatti, ospiteranno ilche è quindicesimo a più sei sulla zona retrocessione, il Napoli affronterà lunedì sera al Maradona l’Empoli, che è proprio terzultimo. Due partite in teoria da tre punti sia perche per Conte, ma il tecnicoista deve anche gestire il triplo impegno e il tour de force di aprile. Se il Napoli ha una partita a settimana, l’, dopo il, avrà il ritorno di Champions col Bayern, poi il match di Bologna e infine il derby di ritorno di Coppa Italia. Insomma, un big match dietro l’altro. E’ il vantaggio dei partenopei in questa volata finale che prosegue con tre punti di vantaggio per i campioni d’Italia in carica dopo il pareggio di Parma e quello del Napoli a Bologna.