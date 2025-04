Monte Carlo day 6 | Musetti sfata il tabù Tsitsipas

Musetti supera per la prima volta il greco, sua storica nemesi. È il quarto italiano nell’era Open a raggiungere le semifinali nel Principato. Vi aspettiamo alle 20:45 in diretta a TennisMania Oasport.it - Monte Carlo day 6: Musetti sfata il tabù Tsitsipas Leggi su Oasport.it Ancora in rimonta, con 14 palle break salvate su 17,supera per la prima volta il greco, sua storica nemesi. È il quarto italiano nell’era Open a raggiungere le semifinali nel Principato. Vi aspettiamo alle 20:45 in diretta a TennisMania

