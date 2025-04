Parigi-Roubaix 2025 Van Aert ha un' arma segreta | cos' è il sistema Gravaa e come funziona

Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, Van Aert ha un'arma segreta: cos'è il sistema Gravaa e come funziona Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 11 aprile- Il primo frame della marcia di avvicinamento di Wout Vanalla, in programma domenica 13 aprile, non è dei più benauguranti: una sbandata sul pavé più famoso al mondo che per poco non faceva cadere un corridore già alle prese con un periodo non esattamente fortunato. Impossibile prevedere tutti gli imprevisti dietro l'angolo in una delle corse più avvincenti in tal senso, ma la Visma-Lease a Bike prova a mettere a disposizione del belga un mezzo capace di ovviare a uno dei contrattempi più consueti nell'Inferno del Nord. L'di VanallaMolte delle fortune nellaruotano intorno alle gomme, alla loro pressione e, peggio ancora, alle tanto temute forature. Per provare a mettersi in una posizione di vantaggio rispetto ai rivali, la Visma-Lease a Bike offre a Vanil, in realtà già soggetto a una lunga fase di sperimentazione e ai relativi risultati positivi.

