Nichi Vendola a un passo dal ritorno in politica | l’ex deputato probabile capolista di Avs per le Regionali in Puglia

è a undal grande. Lo storicodi sinistra – già parlamentare del Pci, tra i fondatori di Rifondazione comunista, presidente nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, nonché governatore della Regioneper dieci anni – sembra pronto a rimettersi in gioco. E lo farà ripartendo dalla sua. Dopo anni lontano dai riflettori politici, negli ultimi giorni è apparsa sempre piùla sua candidatura come consigliere regionale nella Lista di Alleanza verdi e sinistra all’interno della coalizione che molto probabilmente sosterrà il candidato pd Antonio Decaro (le trattative sono in corso ma tutto punta in questa direzione).sindaco di Bari e ora europarlamentare non ha ancora sciolto del tutto le riserve sulla sua candidatura ma ha già dichiarato: «Quando arriverà il momento, e ad oggi non si sa nemmeno quando si vota, farò quello che mi chiederanno i pugliesi».