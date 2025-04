I dazi obbligano l’Europa a un bagno di realtà sulla Cina

dazi pesantissimi, pari al 145% da parte degli Stati Uniti la Cina ha risposto facendo appello alla possibilità di dialogare con Bruxelles contro quello che ha definito essere il bullismo unilaterale degli Stati Uniti.l’Europa si trova di fronte alla grande ambiguità di essere una potenza che per molti anni ha introiettato una visione della Cina frutto più dei desideri di Oltre Atlantico che di quelli dei Paesi membri. E così succede che ci si divida oggi sul fatto che Pedro Sanchez vada in Cina per una visita programmata da tempo o ci si accorga che aver daziato le auto elettriche cinesi per cercare sponda con il campo americano nell’era Biden forse non è stata la scelta più lungimirante vista la dominanza di Byd sul fronte delle vetture non a combustione. Leggi su It.insideover.com Di fronte all’offensiva tariffaria lanciata dall’amministrazione Trump negli Stati Uniti l’Unione Europea si è trovata in una situazione critica e soprattutto ambivalente Per quanto concerne i rapporti con un partner (e a volte rivale economico ma non strategico) come la Repubblica Popolare Cinese.Colpita dapesantissimi, pari al 145% da parte degli Stati Uniti laha risposto facendo appello alla possibilità di dialogare con Bruxelles contro quello che ha definito essere il bullismo unilaterale degli Stati Uniti.si trova di fronte alla grande ambiguità di essere una potenza che per molti anni ha introiettato una visione dellafrutto più dei desideri di Oltre Atlantico che di quelli dei Paesi membri. E così succede che ci si divida oggi sul fatto che Pedro Sanchez vada inper una visita programmata da tempo o ci si accorga che averato le auto elettriche cinesi per cercare sponda con il campo americano nell’era Biden forse non è stata la scelta più lungimirante vista la dominanza di Byd sul fronte delle vetture non a combustione.

Dazi, l'inaspettato regalo di Donald Trump all’Europa. Dazi, l'inaspettato regalo di Donald Trump all’Europa. Dazi Usa, le mosse che l'Europa non deve sbagliare. Dazi, Trump: "Paese ed economia avranno un boom". Ue studia contromosse. Borse giù. Dazi, Orsini: Niente panico, reagire subito e uniti in Europa -. Orsini: dazi, no al panico, dobbiamo reagire uniti in Europa. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, le mosse che l'Europa non deve sbagliare - La politica mercuriale di Trump sfida il mondo, ma in particolare l’Europa che ha un rapporto storico con gli Usa. Per il nostro continente è un cambiamento spiazzante da molti punti ... (ilmattino.it)

L'Europa tratta e offre "dazi zero": pronte le prime contromisure - La lista dei primi contro-dazi Ue è pronta. Sarà consegnata dalla Commissione agli Stati membri e votata mercoledì dai 27 per ... (iltempo.it)

Orsini: dazi, no al panico, dobbiamo reagire uniti in Europa - "Non ci dobbiamo far prendere dal panico e dobbiamo reagire tutti uniti compatti in Europa per negoziare con gli Stati Uniti", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al Tg1 sui dazi. (A ... (msn.com)