Dilei.it - Lutto per Jim Carrey, morta la sorella Rita: si era sposata da poco

Leggi su Dilei.it

per l’attore Jim: lail 14 novembre 2024. A darne l’annuncio il marito Alex con un post su Facebook: “era la mia migliore amica, la mia amante e la mia bellissima moglie”. Una dichiarazione toccante per ricordare una grande donna.Addio a, ladi Jim“È con il cuore pesante e la più profonda tristezza che, circondata dalla sua famiglia e dai suoi amici, ci ha lasciato serenamente e silenziosamente il 14 novembre 2024?, questa la dichiarazione di Alex, marito didi Jim, con cui ha annunciato la scomparsa della moglie, che aveva sposato da.“Siamo stati insieme per 16 anni e ci siamo sposati l’anno scorso a luglio in un matrimonio all’aperto che lei ha sempre desiderato. Abbiamo viaggiato per il mondo e incontrato molte persone che consideriamo amiche.