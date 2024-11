Sport.periodicodaily.com - Lussemburgo-Irlanda del Nord: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 3 di Lega C di Nations League 2024/2025. Contro i padroni di casa fanalino di coda, Gli ospiti devono vincere per conquistare definitivamente il primato.delsi giocherà lunedì 18 novembre 2024 alle ore 20.45.DEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa sconfitta casalinga subita dalla Bulgaria nell’ultima uscita ha sancito la matematica retrocessione in Lega D per i padroni di casa che hanno conquistato solo due punti, frutto di tre sconfitte e due pareggi. Un cammino deludente per una Nazionale che è stata capace di disputare il playoff per accedere ad Euro 2024.Ben diverso, invece, l’andamento degli irlandesi in questa edizione della Nations League. La Nazionale di O’Neill è prima nel girone con ben 10 punti e con una vittoria centrerebbe matematicamente la promozione in Lega B.