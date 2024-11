Sport.quotidiano.net - Lucchese - La dura trasferta a Terni. Sabbione ok, Gasbarro in dubbio

Latorna al "Liberati" dia distanza di 13 anni. L’ultima volta fu vittoria per 1 a 0. Ma, domani pomeriggio, servirebbe una prestazione super per tornare a casa con un risultato positivo, perché, in questo momento tutto gioca, ovviamente a bocce ferme, a favore della quadra di Abate: organico di prim’ordine, terzo posto in classifica, due bomber di razza come Cianci e Cicerelli (7 gol a testa), mai sconfitta nelle ultime tredici giornate. Lanon dovrà, tuttavia, farsi condizionare, per così dire, dai numeri, ma giocarsela con convinzione, ovviamente senza commettere errori, specialmente sulle palle inattive a sfavore. In base all’ultimo bollettino medico diramato dalla società, sembra che la situazione sia abbastanza rassicurante sul recupero di(certo), Gemignani e Saporiti; un po’ meno per