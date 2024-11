Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 5-5, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: doppio punto delle turche nel settimo end, c’è ancora da soffrire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIDALLE 8.00LADI-INGHILTERRA DIDALLE 13.3020.31: Non riesce la bocciata di Constantini all’ultimo tiro ed è facile per lapiazzare ilche riporta l’incontro in parità. C’è dae le azzurre non sembrano in serata di grazia ma la situazione èfavorevole: 5-520.25: Casa liberata dallaquando mancano 4 tiri alla fine dell’end. C’è solo una stone turca al centro della casa20.20. Aggressive le azzurre nelend: dopo 8 tiri una stone ae un’altra nella casa ben coperte dalla guardia centrale. in mezzo una stone turca20.17. una stone azzurra adopo i primi 4 tiri delend20.13: MANO RUBATA! Non è preciso l’ultimo tiro di Yildiz con la stone che incoccia sulla stone azzurra ae dunque arriva un altroper la squadrana che passa a condurre 5-320.