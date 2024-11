Ilrestodelcarlino.it - L’inferno in famiglia. Piaga maltrattamenti: una squadra speciale per affrontare i casi

Oltre duecento persone, soprattutto avvocati e tanti provenienti anche da fuori provincia – altri 700, professionisti e non, collegati da remoto – ieri pomeriggio all’hotel Charlie, per parlare di "Violenza domestica e abusi familiari: emergenza sociale e risposta istituzionali". Un convegno organizzato dall’associazione Avvocati per lae con il supporto dell’ordine provinciale guidato da Arturo Pardi. Nessuna rapresentante delle istituzioni presente in sala. Ad aprire i lavori l’avvocato Marina Guzzini (Aiaf Marche) e coordinato dall’avvocato Irene Ciani (Aiaf Pesaro e Urbino). Sono intervenuti nel corso del pomeriggio il prefetto Emanuela Saveria Greco, il filosofo Paolo Ercolani, la presidente nazionale dell’associazione Gabriella De Strobel, Elisabetta Rosi, già presidente della II sezione penale della Cassazione, Francesco Antonio Genovese, ex presidente della I sezione civile della Cassazione e l’avvocato Alberto Figone, responsabile nazionale Aiaf.