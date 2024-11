Gaeta.it - ‘La Sirenetta’: il classico Disney che continua a stupire dopo 35 anni

Dal suo esordio nei cinema statunitensi, avvenuto il 17 novembre 1989, 'Laha fatto breccia nei cuori di milioni di spettatori, segnando un'epoca e un cambiamento nel mondo dell'animazione. Con il suo ritorno attuale in varie forme, tra proiezioni estive e merchandising, questo film è diventato un vero e proprio evergreen della cultura pop. Recentemente, ha anche visto il lancio di un remake live action, dimostrando che l'amore per Ariel e il suo mondo non accenna a diminuire.Un film che ha cambiato l'animazioneLa luce di 'Lanon è solo quella delle proiezioni cinematografiche, ma anche del modo in cui ha influenzato un'intera generazione di film d'animazione. Diretto da Ron Clements e John Musker, il lungometraggio ha introdotto un modello di narrazione e stile che ancora oggi è emulato, non solo dalla, ma da molti altri studi d'animazione.