Thesocialpost.it - La mamma ha un malore mentre tiene in braccio il figlio: bimbo scivola e cade dalla finestra

Leggi su Thesocialpost.it

Un incidente drammatico ha scosso il quartiere di una palazzina a Bologna, dove giovedì pomeriggio, intorno alle 16:30, un bambino di un anno e mezzo è precipitato dal quarto piano dopo che la madre, colta da un, non è riuscita a trattenerlo. Il piccolo, miracolosamente, è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.Leggi anche: È successo di nuovo: bambino ingoia una pila, la corsa disperata in ospedaleLa dinamica dell’incidenteSecondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la donna, una 30enne tunisina incinta di sei mesi, si trovava affacciata allacon ilinconversava con alcuni vicini in strada. All’improvviso, un mancamento l’ha fatta cedere, e il bambino èto dalle sue braccia, precipitando per oltre dieci metri.I soccorsi e la situazione del bambinoAll’arrivo dei sanitari, il piccolo respirava ancora ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore.