Ilnapolista.it - Italia, contusioni ai flessori per Barella. È in dubbio per la Francia (Gazzetta)

Secondo quanto riportato dalladello Sport, Nicolòè inper la partita contro ladi domani sera. Il centrocampista dell’Inter ha ritrovato la Nazionale dopo aver saltato le prime due soste della stagione per un’operazione al setto nasale. Le sue condizioni saranno valutate oggi e c’è da capire se Spalletti potrà utilizzarlo o meno nella sfida di domani sera contro lainperScrive la:“ha subito una contusione aidella coscia destra. La sua situazione sarà valutata oggi, nella seduta pomeridiana alla Pinetina (ieri allenamento defatigante dopo l’arrivo in tarda mattinata a Malpensa)“.All’, per il primo posto nel gironcino di Nations League, può bastare anche una sconfitta con un gol di scarto contro lae appare piuttosto improbabile che Spalletti mandi in campo un calciatore non al 100%.