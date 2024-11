Ilfattoquotidiano.it - I 50 anni di Iceberg, il brand che ha reso pop la maglieria e ha fatto la storia del Made in Italy: “Noi i primi a mettere Snoopy e i personaggi Disney sulle maglie, oggi ci copia anche il lusso”

“I ricordi sono tanti.se ero solo ragazzino ricordo l’energia della nascita di, di mia madre Giuliana e Jean-Charles de Castelbajac che lavoravano assiduamente per un’idea rivoluzionaria che stava dando dei risultati obiettivamenteinaspettati”. Paolo Gerani, Ceo di Gilmar e anima di, introduce così ladelche ha rivoluzionato il concetto di sportswear. Nato nel 1974 dall’intuizione dei suoi genitori,è stato il primo a portare lanel regno della pop art, coniugando l’eleganza italiana con l’irriverenza dei cartoon. In un’epoca in cui laera confinata alla tradizione, ha rotto gli schemi portandolapasserelle e coniugandola con lo stile sportivo in un concetto rivoluzionario di sportswear deluxe. Un percorso di innovazione e stile, raccontato nel volume “1974-2024 Rewind-Fast Forward”, che celebra i 50deltra immagini iconiche e collaborazioni artistiche.