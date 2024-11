Quifinanza.it - Donald Trump e Steve Bannon non hanno capito come funzionano i dazi

Durante comizi, interviste e dichiarazioni sui social,e i suoi sostenitori affermano spesso che il piano di imporredel 10% su tutti i prodotti di importazione negli Usa serva a far pagare alle aziende straniere l’accesso al mercato statunitense. Una frase ripetuta di recente anche da, ex stratega di, molto meno rilevante di quanto non fosse stato nella prima amministrazione ma sempre un accanito sostenitore del futuro presidente degli Stati Uniti.Queste dichiarazioni però tradiscono o una comprensione errata di cosa siano icommerciali e diagiscano sull’economia, oppure un tentativo di darne una rappresentazione sbagliata all’elettorato. Inon vengono imposti sugli importatori, ma sulle importazioni, che vengono eseguite dalle aziende del Paese che impone istessi.