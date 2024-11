Movieplayer.it - Disney rimuove un film di Star Wars previsto per il 2026 e lo sostituisce con un sequel di un'altra saga

Laha rimosso dal suo calendario delle uscite unsenza titolo "" precedentemente programmato per il 18 dicembre, sostituendolo con un altro brand "perfetto" per le feste natalizie.ha ufficialmente rimosso un progettosenza titolo, dalla data di uscita prevista per il 18 dicembre, sostituendolo con L'Era Glaciale 6, una nuova avventura della celebre serie animata. Un cambiamento glaciale Il progetto rimosso era ampiamente speculato come ildidiretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, che avrebbe seguito Rey (Daisy Ridley) nella creazione di un nuovo Ordine Jedi, dopo gli eventi di: L'Ascesa di Skywalker del 2019. Questo progetto, già segnato dall'abbandono di vari sceneggiatori, tra cui Damon Lindelof e Steven Knight, sembra essere stato messo in pausa, probabilmente per problemi creativi .