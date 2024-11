Donnaup.it - Cazzilli palermitani: si preparano solo con le patate e il prezzemolo

Leggi su Donnaup.it

sono delle crocchette a base di sole. Non servono uova o farina per realizzarle, ma un tipo particolare di, farinose, sode e compatte.Prepararli è piuttosto facile: non dovremo fare altro che bollirle, ridurle in purea, aggiungere il, sale e pepe e iniziare a sagomare queste crocchette allungate, dalla forma buffa, ma inconfondibile e dal nome bizzarro e simpatico.Friggiamole in abbondante olio di semi di arachidi e godiamocele. Pur essendo un piatto a base di ingredienti semplici, ci riserva un sapore davvero appagante. Croccanti fuori e morbidi dentro, sono una ricetta imperdibile!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:1 kg difarinose1 ciuffo disale e pepeolio evo per ungere le maniolio di semi di per friggere.