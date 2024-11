Ilrestodelcarlino.it - Bimbo scivola dalle braccia della mamma e cade dal quarto piano

Bologna, 16 novembre 2024 – Lasi è sentita male mentre lo teneva in braccio. E il piccolo, un anno e mezzo, è precipitato dalla finestra, aldi una palazzina di via Agucchi. Un volo di oltre dieci metri. E solo per un vero miracolo ilè ancora vivo: le sue condizioni sono molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il drammatico incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 16,30: la, una ragazza tunisina incinta di sei mesi, stando a quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti eSquadra mobile, intervenuti anche con la Scientifica sul posto, si trovava alla finestra, con ilin braccio, e stava parlando con alcuni vicini in strada. Stando proprio a quanto raccontato agli agenti da questi ultimi, la ragazza avrebbe avuto un mancamento improvviso: ille èto, precipitando di sotto sull’asfalto.