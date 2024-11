Oasport.it - Bagnaia vince la Sprint a Barcellona e tiene viva la fiammella. Bastianini toglie punti a Martin

Francescofa il massimo e, dopo la pole position mattutina,di forza ladel Gran Premio di2024 in occasione dell’ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato che consente a Pecco di tenere aperto almeno virtualmente il campionato fino alla gara decisiva, in programma domani sul circuito di Montmelò.Il piemontese del team factory Ducati ha costruito buona parte della sua affermazione odierna in partenza, rispondendo prontamente agli attacchi di Eneae Jorgealla prima staccata e riprendendosi la testa della corsa in curva 3 con grande decisione.ha poi imposto il suo ritmo allaRace, guadagnando un margine di sicurezza nei primi giri e conservando almeno un secondo di margine fino alla tornata conclusiva.Il due volte campione iridato della classe regina ha recuperato 5su, superato daall’ultimo giro nella bagarre per la piazza d’onore.