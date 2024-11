Ilgiorno.it - Avvistata una lince sulla Statale del Foscagno. Arriva dalla Svizzera

Leggi su Ilgiorno.it

Unaè statada una ragazzastrada del passo, a pochi chilometri da Livigno. E ora sta facendo il giro del web il video del selvatico immortalato. Dopo aver percorso un centinaio di metri, salta in maniera regale e senza nessuna fatica su un muretto di oltre due metri di altezza e si inoltra nel bosco posto ai bordi della SS 301 del passo del. Allo stato attuale, gli organi preposti al monitoraggio degli animali selvatici non sono a conoscenza della presenza costante di una o più linci in provincia di Sondrio e quindi nemmeno in Alta Valle. L’avvistamento del felino in queste zone della Valtellina, un grosso "gattone" che può raggiungere anche 1.30 di lunghezza, non è una cosa così rara: nel 2021, infatti, unaera stata immortalata nel territorio del Comune di Valfurva, grazie al servizio di fototrappolaggio del Parco Nazionale dello Stelvio.