Attivo il nuovo ambulatorio pediatrico dell’Asl Toscana sud est in Valtiberina

Arezzo, 16 novembre 2024 –ilsud est inSi rafforza la rete pediatrica grazie al coinvolgimento di un ulteriore medico specialista per la presa in cura di bambini e bambine Con l’obiettivo di favorire al meglio la presa in carico dei più piccoli, è stata rafforzata la rete pediatrica in. Nel distretto di Sansepolcro, in via Santi di Tito 24, dal 4 novembre è infattiunaperto due giorni a settimana, il lunedì dalle 9.30 alle 13.30 e il mercoledì dalle 15.00 alle 19.00. Si tratta di unad accesso libero che non necessita di prenotazioni tramite Cup. Un’ opportunità in più di cure non urgenti per venire incontro alle esigenze delle famiglie dellain vista del periodo influenzale e dei virus stagionali.