Addio a Giovanni Matta | il maestro dell’antiquariato italiano scompare a 89 anni

, una figura di spicco nel panoramae della cultura italiana, è venuto a mancare all'età di 89, domenica 10 novembre. La sua morte lascia un vuoto significativo non solo tra i suoi familiari, ma anche nel mondo dell'arte, dove era considerato un vero e proprio faro per appassionati e professionisti del settore. Con la sua passione contagiosa e la sua dedizione,ha ispirato generazioni, trasformando la sua professione in un'autentica missione nella valorizzazione dell'arte.Un pionierecresce in una famiglia profondamente connessa all'arte. Il nonno Giuseppe, un riconosciuto indoratore di chiese storiche a Torino, ha avuto un forte impatto sulla sua formazione, accendendo in lui l'amore per la bellezza e la cultura fin dalla più tenera età.