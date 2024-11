Isaechia.it - Uomini e Donne, una ex dama ritorna nel parterre del Trono over: ecco di chi si tratta!

Sono terminate pochi minuti fa le registrazioni di, il fortunato dating show di Maria De Filippi in onda ormai da oltre 20 anni.Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, un’exdelè tornata nel programma di Canale 5. Stiamo parlando di Gloria Nicoletti.Di origini romane, con un passato di attrice, Gloria aveva partecipato neldinello stesso periodo in cui c’erano ancora Riccardo Guarnieri e Ida Platano.La Nicoletti e l’ex cavaliere si frequentarono per un breve periodo. Spesso i due furono anche paparazzati insieme. L’uomo però sembrava ancora coinvolto da Ida e decise di interrompere la frequentazione. Delusa, Gloria abbandonò il programma.Nessun ritorno di fiamma nemmeno fra Riccardo e Ida nonostante in alcune puntate in cui i due sembravano molto vicini.